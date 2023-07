Observation du soleil avec l’association nazairienne d’astronomie Tumulus de dissignac Saint-Nazaire, 17 septembre 2023, Saint-Nazaire.

Observation du soleil avec l’association nazairienne d’astronomie Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Tumulus de dissignac Gratuit. Sans inscription. Rendez-vous à l’extérieur de l’enceinte du Tumulus de Dissignac.

Venez observer le soleil, étoile qui depuis la nuit des temps interpelle l’homme et a influencé ses constructions mégalithiques. Équipés d’instruments d’observations spéciaux, les membres de l’association nazairienne d’astronomie vous permettront d’observer les caractéristiques physiques de notre étoile la plus proche de la Terre.

Depuis la nuit des temps, l’homme vit l’alternance des jours et des nuits. Il s’interroge et cherche à comprendre le pourquoi, le comment de cette alternance. Il a peut-être commencé par de simples marques comptant les jours, gravés sur des ossements, construisant des édifices variés (tumulus, alignements de mégalithiques …)

Le soleil, notre étoile si importante pour la vie sur terre, tient donc aussi une place prépondérante dans cette alternance jour/nuit, la création des calendriers, les éclipses.

Le rapprochement de ces deux sujets ont conduit à développer l’archéoastronomie.

Il revient donc naturel de combiner ces deux éléments que sont le tumulus de Dissignac et le soleil et de profiter de l’ouverture de celui-ci au public pour organiser une observation avec des équipements spéciaux. Celle-ci permettra à tous les publics de venir regarder sans danger aucun pour les yeux, l’étoile la plus proche de la Terre. Un jeu sur les expressions utilisées dans le langage courant mettra en évidence la part que les objets du ciel peut apporter au patrimoine vivant.

Tumulus de dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228540640 http://www.saint-nazaire-tourisme.com/ Édifié entre 4000 et 3800 avant J.C., ce monument mégalithique présente, après restauration en 1970, l’aspect d’un tertre de pierres sèches de 25 mètres de diamètre environ. Il est composé de deux tombes accolées, constituées chacune d’une chambre (dolmen) précédée d’un couloir d’accès. D 492 direction Pornichet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Photographe H.F. – Association nazairienne d’astronomie