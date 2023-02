TUMULTES – une exposition collective à la galerie Danysz Galerie Danysz, 28 janvier 2023, Paris.

Du samedi 28 janvier 2023 au vendredi 24 février 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Après avoir résonné tout l’été 2022 sous les voûtes de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier dans le cadre du partenariat entre la Métropole d’Orléans et la galerie Danysz, l’exposition collective « Tumultes » est présentée du 28 janvier au 25 février 2023 chez Danysz Paris – Marais. Icy and Sot, Liu Bolin, Robert Montgomery, Charles Pétillon, Rero et Saype, nous invitent au cœur d’une réflexion profonde sur la place de l’Homme dans le monde que nous habitons.

Interrogeant à travers des techniques très différentes la question du rapport de l’Homme à la Nature et au Vivant, ainsi que la défense de l’Environnement – enjeu majeur de notre époque contemporaine – ces artistes témoignent de parcours et pratiques riches et divers néanmoins s’inscrivant tous dans l’exploration et l’incarnation de ces thématiques. En effet, ces citoyens du monde éclairent chacun à leur manière l’enjeu écologique avec leur outil de prédilection : l’art sous forme de vidéo, photo, performance ou installation. Différents médiums empreints de leur sensibilité au monde qui nous entoure, avec cette idée chevillée au corps et au cœur d’un art contemporain qui interroge et véhicule des émotions et messages poignants.

Galerie Danysz 78 rue Amelot 75011 Paris

Courtesy Danysz Gallery Liu Bolin, Sunflower (medium), 2012, Photography 120 x 120 cm