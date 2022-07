TumulTe, 14 mars 2023, .

TumulTe



2023-03-14 20:30:00 – 2023-03-14

BRUNO PRADET

Envie d’une claque visuelle et sonore ? TumulTe fait résonner l’agitation du monde en conciliant les genres et les époques, des thèmes lyriques aux vibrations électro-rock. Une tempête d’émotions qui souffle fort sur nos repères tandis que la magie opère.

Le chorégraphe Bruno Pradet s’est lancé dans un projet très original : confronter l’Opéra aux grandes thématiques musicales actuelles. En mêlant le chant baroque, le rock et la musique électro, il offre ainsi à ses danseurs de nouveaux espaces d’expression, de nouveaux terrains d’exploration. Un nouveau monde ! De Pergolèse à Vivaldi, toutes les énergies et tous les rythmes sont bons pour relier leurs mouvements

taillés dans le vif, et provoquer la fusion sonore et corporelle par laquelle l’auteur entend refonder l’utopie du vivre ensemble. Neuf artistes sont appelés à porter sur scène ce nouveau condensé de l’expérience humaine. Deux guitaristes rock, un contre-ténor violoniste, une soprane, lancés entre soli, battles sporadiques, unissons, mêlant leurs lignes musicales aux évolutions de cinq danseurs explosifs. Un groupe solaire et soudé d’où se détache la figure d’une femme debout, une résistante.

Tout Public

Durée : 1h

