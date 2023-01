TUMO’rientation, une journée dédiée à l’orientation ouverte à tou.tes ! Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. TUMO Paris, l’école de la création numérique du Forum des images, vous invite pour la 3e édition de « TUMO’rientation ». Au programme pour les jeunes de 12 à 18 ans et leurs familles : présentations d’écoles, talks animés par des pros et rencontres avec les ancien·nes étudiant·es ! 100% gratuit Quoi de mieux pour se projeter dans un avenir à la fois stimulant et complexe ou se repérer dans ParcourSup, que de dialoguer avec ses pair·es, de déambuler parmi des stands d’écoles (Ateliers Beaux-Arts, Atelier de Sèvres, INA sup…), de découvrir les métiers émergents dans le domaine du numérique, ou encore d’en savoir plus sur notre programme d’accompagnement individuel à l’orientation ? Une quinzaine de stands d’écoles en technologie numérique, art et création seront installés au Forum des images pour permettre d’y voir plus clair dans vos (potentielles) futures formations (post 3e ou post bac), professionnalisantes ou non. En parallèle, en salle de cinéma, des talks (miniconférences-pas-pénibles) avec des professionnel·les offriront une immersion dans les métiers émergents et une plongée dans des parcours inspirants. Profitez également d’un espace dédié aux alumnis pour dialoguer avec des ancien·nes élèves qui partageront leur choix et leurs parcours d’études depuis leur départ de TUMO Paris Avec le soutien de TikTok, partenaire fondateur de l’axe Orientation et Professionnalisation. Découvrir le programme détaillé ! Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/tumorientation-28janvier2023 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/paris.tumo.fr https://www.facebook.com/paris.tumo.fr https://paris.tumo.fr/tumorientation-2023/

