TUMO’rientation – Samedi 3 février au Forum des images Forum des images Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 10h30 à 17h30

.Tout public. Jusqu’à 2 ans. gratuit

L’inscription à TUMO’rientation est gratuite et obligatoire !

C’est la 4e édition de TUMO’rientation, ou comment accompagner tous·tes les ados dans leurs démarches et questionnements liés à l’orientation dans un monde créatif et numérique en devenir.

TUMO’rientation, l’évènement de TUMO Paris dédié à l’orientation, revient cette année pour une quatrième édition ! Samedi 3 février, de 10h30 à 17h30, visitez les espaces du Forum des images pour discuter, échanger et vous informer sur les filières de la création numérique, un domaine en constante évolution.

À l’heure de Parcoursup et face à des possibilités multiples et évolutives, il est parfois difficile de se repérer dans le paysage professionnel du numérique. Pour y voir plus clair, découvrez une quinzaine d’écoles professionnalisantes, rencontrez les Alumni de TUMO Paris et renseignez-vous sur notre programme d’accompagnement individuel à l’orientation !

Pour tout savoir sur notre salon de l’orientation, 100% gratuit et 100% made in TUMO Paris, c’est juste ici ! (L’inscription à TUMO’rientation est gratuite et obligatoire).​​​​

TUMO Paris, c’est quoi ?

Depuis septembre 2018, le Forum des images a ouvert TUMO Paris, la première école de création numérique gratuite pour les 12-18 ans !

Ce programme pédagogique extrascolaire innovant est élaboré en étroite collaboration avec TUMO Erevan et bénéficie d’un fort engagement de la ville de Paris.

TUMO Paris te donne accès aux différentes technologies créatives de l’image et du numérique. Dans un espace moderne situé au Forum des images, dans le quartier des Halles à Paris, viens après le collège ou le lycée apprendre de façon ludique et développer tes compétences dans 8 domaines créatifs du numérique : cinéma, animation, jeu vidéo, musique, dessin, design graphique, modélisation 3D, et programmation.

Tout au long de l’année, des animateurs·rices spécialisé·e·s t’accompagnent à travers un parcours personnalisé et des professionnel·le·s reconnu·e·s interviennent lors d’ateliers, afin de proposer une alternance entre activités créatives et technologiques.

Par ailleurs, des modules unitaires d’initiation au jeu vidéo, au cinéma d’animation et à la programmation/codage sont également organisés, en temps scolaire, à destination des élèves de collèges, de lycées et de groupes associatifs.

En savoir plus sur l’école TUMO Paris

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

