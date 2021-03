TUMO’rientation, l’événement orientation des 12-18 ans ! Forum des images, 27 mars 2021-27 mars 2021, Paris.

Un week-end d’orientation et de professionnalisation gratuit et en ligne pour tous les jeunes de 12 à 18 ans et leurs familles !

TUMO Paris, l’école de la création numérique du Forum des images, propose un week-end d’orientation et de professionnalisation, les samedi 27 et dimanche 28 mars, à destination des jeunes de 12 à 18 ans et de leurs familles.

Au programme : un salon pour découvrir les coulisses d’une quinzaine d’écoles de création numérique et développement web et leurs représentant·es ; deux tables rondes sur ces filières dans le secondaire et le retour d’expériences de jeunes créateur·rices.

>> Le salon virtuel // samedi 27 et dimanche 28 mars

Participez à ce salon dédié à la création numérique et au développement web, et découvrez les coulisses d’une quinzaine d’écoles publiques et privées (les Gobelins, INA sup, ENSAD…). Programme détaillé ici.

>> Table ronde : La création numérique. Quels parcours ? Quels métiers ? // samedi 27 mars de 11h à 12h30

Formations du secondaire et post-bac, évolutions des pratiques, les différents métiers de la création numérique… Venez vous informer et dialoguer avec des professionnel·les du milieu !

>> Table ronde : Les filières artistiques et numériques du secondaire // dimanche 28 mars de 11h à 12h30

La 3ème… et après ? Explorez les différents types de formations du secondaire avec le Campus des métiers d’arts et du design et le Lycée Suger de l’image et du son, accompagnés de leurs étudiant·es.

Tout est gratuit et en ligne, il suffit de s’inscrire ici paris.tumo.fr/tumorientation



