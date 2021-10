TUMO Paris 4 – école du climat : semaine portes ouvertes Académie du climat, 2 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 6 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 17h30

gratuit

Avant son lancement officiel le mardi 9 novembre, TUMO Paris – école du climat ouvre ses portes pendant les vacances scolaires du 2 au 6 novembre. L’occasion de découvrir en avant-première nos activités, de visiter les espaces et de participer à des ateliers d’initiation.

Installée au cœur de l’Académie du Climat, TUMO Paris 4 – école du climat est une formation extrascolaire et gratuite, qui initie de manière ludique les 9-25 ans aux enjeux environnementaux.

Son programme 100% personnalisé se décline sur une durée d’un an minimum à raison de 3 heures par semaine, autour de 8 spécialités : végétaliser ; habiter, se déplacer ; manger ; s’habiller ; 3R* (Réduire, Réutiliser, Recycler) ; sensibiliser ; décarboner et sobriété numérique. Tout au long de leur parcours, les étudiant·es sont accompagné·es par des animateur·rices « projet durable » et acquièrent des connaissances et compétences utiles au développement de futurs projets.

Curieux·ses d’en savoir plus ?

Venez découvrir les spécialités et l’équipe pédagogique de TUMO Paris 4 – école du climat lors de cette semaine portes ouvertes.

Gratuit sur inscription : https://forms.gle/bBud8ZwXXzoRQKPTA

>> AU PROGRAMME <<

DU MARDI 2 AU SAMEDI 6 NOVEMBRE

HORAIRES DES SESSIONS : 10H, 12H, 14H, 16H / DURÉE : 1H30 ENVIRON

● VISITE ET PRÉSENTATION DE TUMO PARIS 4 – ÉCOLE DU CLIMAT (30 MIN)

Du jardin partagé aux espaces de formation TUMO Paris 4, explorez ce cadre d’apprentissage idéal dans le tiers-lieu dédié aux jeunes et au climat. À la suite de cette visite, assistez à la présentation du projet pédagogique TUMO Paris 4 par l’équipe de médiation. C’est l’occasion de poser toutes vos questions et de rencontrer l’équipe TUMO Paris 4 !

● INITIATION À LA PÉDAGOGIE TUMO (1H)

Testez vous-même les activités TUMO Paris 4 ! Avec ou sans l’aide d’un·e animateur·rice, initiez-vous à un module du MOOC de la spécialité de votre choix. Une expérience interactive, entre théorie et pratique !

Et sans oublier, tout au long de la journée et en libre accès, un stand de renseignements et d’inscriptions dans la cour de l’Académie !

+ d’infos : https://paris.tumo.fr

Académie du climat 2 place Baudoyer Paris 75004

Contact : Forum des images tumo.paris4@forumdesimages.fr https://paris.tumo.fr/ https://fr-fr.facebook.com/paris.tumo.fr/ https://twitter.com/forumdesimages

Forum des images