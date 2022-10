TUMO Paris 4 – cycles de projets du 16 novembre au 17 décembre Académie du climat, 16 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 16 novembre 2022 au samedi 17 décembre 2022 :

. gratuit Inscriptions en ligne via climat.tumo.fr

Tu as entre 12 et 18 ans, tu aimerais agir pour l’environnement , t’initier à des logiciels pro, et stimuler ton esprit créatif, le tout en t’amusant ? TUMO Paris 4 est fait pour toi !

Extrascolaire et gratuite, l’école propose des cycles de projets de 5 semaines, à raison de 3 heures hebdomadaires à l’Académie du Climat.

Une spécialité = un projet à réaliser ! À travers des débats et discussions, des activités interactives, tes propres recherches, une initiation à des outils numériques professionnels et un cadre ludique et bienveillant, tu créeras ton propre support de sensibilisation écologique.

Le prochain cycle de projet est du 16 novembre au 17 décembre :

– Spécialité “Sensibiliser” : projet Haut-Parleur dans lequel tu apprends à maîtriser les outils de communication et à monter ta propre campagne de sensibilisation

– Spécialité “Sobriété numérique” : projet E-dechet stop-motion dans lequel tu réalises une vidéo de sensibilisation aux pollutions du numérique à partir de déchets électroniques

Au moment de déposer ta candidature, choisis un créneau de session parmi :



Mercredi : de 14h30 à 17h30

Jeudi : de 17h30 à 20h30

Samedi : de 10h30 à 13h30 ou de 14h30 à 17h30

Pour t’inscrire c’est ici : https://profile4.forumdesimages.fr/candidate

TUMO Paris 4 est une école gratuite et innovante : http://climat.tumo.fr/

La bande annonce de TUMO Paris 4

Où ? à l’Académie du Climat, 2 place Baudoyer Paris 4e – Salle TUMO (2e étage)

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://paris.tumo.fr/climat#1 01 44 76 62 91 tumo.paris4@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/paris.tumo.fr/ https://www.facebook.com/paris.tumo.fr/ https://paris.tumo.fr/climat#1

TUMO Atelier Collectif à TUMO Paris 4