TUMO Paris 4 – cycles de projets du 11 mai au 25 juin Académie du climat, 11 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 11 mai 2022 au samedi 25 juin 2022 :

samedi

de 14h30 à 17h30

samedi

de 10h30 à 13h30

jeudi

de 17h30 à 20h30

mercredi

de 14h30 à 17h30

Tu as entre 9 et 25 ans, tu aimerais agir pour l’environnement ? TUMO Paris 4 est fait pour toi !

Extrascolaire et gratuite, l’école propose des cycles de projets de 6 à 7 semaines, à raison de 3 heures hebdomadaires à l’Académie du Climat. Le programme pédagogique est élaboré autour de 8 spécialités : végétaliser, habiter et se déplacer, manger, s’habiller, 3R (Réduire, réutiliser et recycler), sensibiliser, décarboner, sobriété numérique.

A TUMO Paris 4, crée ton propre projet pour faire bouger les choses, apprends à convaincre ton entourage et les décideur·euses d’aujourd’hui, découvre les métiers de demain !

Du 11 mai au 25, deux cycles de projets au choix :

– E-déchet stop motion : réalise une vidéo en stop motion autour des déchets électroniques

– Haut-parleur : organise une campagne de sensibilisation

Académie du climat 2 place Baudoyer Paris 75004

Contact : tumo.paris4@forumdesimages.fr https://paris.tumo.fr/climat#1 https://www.facebook.com/paris.tumo.fr/

