Tulsa et les Légendes de la Pop New Wave Ornans, 23 avril 2022

EUR 10 Venez assister à ce superbe concert en 2 parties. Dès 20h, le groupe Tulsa vous proposera quelques morceaux country, pop ou rock de leur répertoire. Les légendes de la Pop New Wave suivront avec des chansons anglo-saxones pop et New Wave des années 70 et 80 qui vous ont fait vibrer et vous feront à nouveau danser toute la soirée. Ambiance festive et plaisir garantis. La buvette, quant à elle, sera tenue par l’association MICI-Doubs.

contact@destinationlouelison.com +33 3 81 62 21 50

