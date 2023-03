Tulpen Rallye Marmagne Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Marmagne

Tulpen Rallye, 10 mai 2023, Marmagne

2023-05-10 11:00:00 – 2023-05-10 15:00:00
Marmagne
Côte-dOr

Côte-dOr Le Tulpen Rallye est l’un des plus grands rallyes de régularité pour voiture classique en Europe.

Ces voitures anciennes (environ 150) auront toutes plus de 50 ans et feront un arrêt à fontenay entre 11h et 15h.

Informations : 03 80 92 15 00 info@abbayedefontenay.com +33 3 80 92 15 00 https://www.abbayedefontenay.com/ Marmagne

