Tulpen Rallye 2022 au Schnepfenried Sondernach, 11 mai 2022, Sondernach.

Tulpen Rallye 2022 au Schnepfenried Sondernach

2022-05-11 11:30:00 – 2022-05-11 15:00:00

Sondernach Haut-Rhin Sondernach

Le 68e Tulpenrallye débute le dimanche 8 mai 2022 à Francfort. C’est là que les plus de 200 équipes participantes se réunissent.

Le dimanche, ils peuvent participer à une balade d’entraînement, où chacun peut s’habituer au matériel cartographique, aux systèmes utilisés, etc. Cette balade d’entraînement n’est pas obligatoire, gratuite et il n’y aura aucun résultat.

Le rallye débutera le lundi 9 mai 2022 et se terminera le samedi 14 mai au Château St. Gerlach à Valkenburg. Et 6 jours, les équipes, avec des voitures construites avant 1972, parcourent plus les 2 500 kilomètres.

Passages des voitures au Schnepfenried : mercredi 11 mai entre 11h30 et 15h.

+33 3 89 21 09 84

Sondernach

