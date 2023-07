Un été à l’intersection de la culture, de l’éducation populaire et de la solidarité (Peuple et Culture Corrèze, troisième temps) Tulle et ses environs Tulle, 14 août 2023, Tulle.

Un été à l’intersection de la culture, de l’éducation populaire et de la solidarité (Peuple et Culture Corrèze, troisième temps) 14 – 19 août Tulle et ses environs inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Pour sa quatrième participation à l’été culturel, Peuple et Culture orientera son projet sur l’articulation entre culture, éducation populaire et solidarité pendant les vacances au regard des droits culturels. Peuple et Culture accompagnera sur le terrain ses partenaires du champ social et solidaire en proposant une offre culturelle et artistique à leur destination et proposera un outillage de réflexion autour des droits culturels en venant interroger au micro de son podcast itinérant ses artistes complices.

Troisième et dernier rendez-vous à Tulle pour clore l’été! Iris Bugl, formatrice et thérapeute, et Fabienne Yvert, autrice, invitent jeunes et moins jeunes en apprentissage du français à venir découvrir ou redécouvrir la langue à travers le souffle et l’écriture.

Tulle et ses environs 19000 Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « peupleetculture19@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T10:00:00+02:00 – 2023-08-14T17:00:00+02:00

2023-08-19T10:00:00+02:00 – 2023-08-19T17:00:00+02:00

©Peuple et Culture