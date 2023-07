BARATHON : Festival O LES CHŒURS Tulle, 9 septembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

De nombreux concerts de musiques actuelles et gratuits vous mèneront de bar en bar pour une soirée rythmée..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous free concerts of contemporary music will take you from bar to bar for a lively evening.

Una serie de conciertos gratuitos de música contemporánea le llevarán de bar en bar para disfrutar de una animada velada.

Zahlreiche kostenlose Konzerte mit aktueller Musik führen Sie von Bar zu Bar und sorgen für einen rhythmischen Abend.

