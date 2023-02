TUILES THEATRE TRAVERSIERE, 8 mars 2023, PARIS.

TUILES THEATRE TRAVERSIERE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 (2023-03-08 au ) 14:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

THEATRE TRAVERSIERE présente ce spectacle Des tuiles en vrac ! Un solo burlesque de jonglerie et de jeu d’objets ; entrez dans l’univers poétique et décalé de Fred Teppe.Un personnage tendre et naïf, en butte avec des objets du quotidien et de leurs malices secrètes, tente de faire bonne figure… malgré tout. Avez-vous déjà vu des boites de chips jouer les équilibristes ? Des séchoirs à linge s’envoler ? Fred Teppe se sert des objets du quotidien pour les détourner de leur fonction, dans des créations pleines de poésie, subtil mélange entre arts plastiques et cirque nouveau, par le biais du jonglage et de la manipulation d’objets. Il crée ainsi un univers décalé et poétique : un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à linge qui se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé, des boîtes de chips au contenu improbable qui s’animent, chantent ou s’envolent. Ici, tout défie les lois de la nature : vous avez dit gravité…?

Votre billet est ici

THEATRE TRAVERSIERE PARIS 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE Paris

THEATRE TRAVERSIERE présente ce spectacle

Des tuiles en vrac ! Un solo burlesque de jonglerie et de jeu d’objets ; entrez dans l’univers poétique et décalé de Fred Teppe.

Un personnage tendre et naïf, en butte avec des objets du quotidien et de leurs malices secrètes, tente de faire bonne figure… malgré tout.

Avez-vous déjà vu des boites de chips jouer les équilibristes ? Des séchoirs à linge s’envoler ? Fred Teppe se sert des objets du quotidien pour les détourner de leur fonction, dans des créations pleines de poésie, subtil mélange entre arts plastiques et cirque nouveau, par le biais du jonglage et de la manipulation d’objets. Il crée ainsi un univers décalé et poétique : un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à linge qui se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé, des boîtes de chips au contenu improbable qui s’animent, chantent ou s’envolent. Ici, tout défie les lois de la nature : vous avez dit gravité…?

. EUR22.0 22.0 euros

Votre billet est ici