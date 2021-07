Nan-sous-Thil Tuilerie Laurent Côte-d'Or, Nan-sous-Thil Tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Nan-sous-Thil

Tuilerie Laurent Tuilerie Laurent, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nan-sous-Thil. Tuilerie Laurent

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tuilerie Laurent

**À noter :** Départ des visites samedi à 14h, 15h et 16h. Départ des visites dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. La dernière tuilerie artisanale de Bourgogne ! Tuilerie Laurent 3 RD 108 la Tuilerie 21390 Nan-sous-Thil Nan-sous-Thil Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Nan-sous-Thil Étiquettes évènement : Autres Lieu Tuilerie Laurent Adresse 3 RD 108 la Tuilerie 21390 Nan-sous-Thil Ville Nan-sous-Thil lieuville Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil