Visite de la Tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil, 16 septembre 2023, Nan-sous-Thil.

Visite de la Tuilerie Laurent 16 et 17 septembre Tuilerie Laurent Entrée libre. Départ des visites samedi à 11h, 14h, 15h et 16h, et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la dernière tuilerie artisanale de Bourgogne.

Tuilerie Laurent 3 RD 108 la Tuilerie 21390 Nan-sous-Thil Nan-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 64 52 75 http://tuilerie-laurent.fr La Tuilerie Laurent fabrique depuis 1862 des tuiles plates, des carreaux de sols (tomettes hexagonales, carreaux de terre cuite), des briques et accessoires de couverture (faîtières, arêtiers, chatières et poinçons), ainsi que des casiers à vin. Elle est la dernière tuilerie artisanale de Bourgogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© OTTA/S.Ferreira