Les tuiles bressanes sont à l’honneur pour les Journées eurpéennes du patrimoine avec l’ouverture exceptionnelle de la tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur.

Les amis de la tuilerie vous expliquent l’histoire de cette tuilerie du XVIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques et vous content les savoir-faire de cette activité pré-industrielle.

Commentaires en continu, le dimanche de 14h à 18h.

Restaurée en 1973 puis inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, ce bâtiment du XVIIe siècle est un témoignage majeur de l'architecture pré-industrielle en Bresse. La tuilerie fut construite pour les besoins de l'entretien des dix-neuf fermes de la propriété des Desglands de Cessia. On y a fabriqué des tuiles creuses et des briques de pavage jusqu'en 1932.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

