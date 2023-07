Journées du Patrimoine : Balade contée à la Tuilerie Tuilerie de Pouligny Chéniers, 16 septembre 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la balade historique traverse le temps aux côtés des six générations de tuiliers-briquetiers de Pouligny.

Rens 05 55 62 19 61 ou 05 55 89 24 61.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the historical walk takes you back in time alongside six generations of Pouligny tile and brick makers.

Information 05 55 62 19 61 or 05 55 89 24 61

En el marco de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), dé un paseo histórico a través del tiempo junto a seis generaciones de azulejeros y ladrilleros de Pouligny.

Información 05 55 62 19 61 o 05 55 89 24 61

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes führt der historische Spaziergang an der Seite der sechs Generationen der Ziegler und Ziegelbrenner von Pouligny durch die Zeit.

Rens 05 55 62 19 61 oder 05 55 89 24 61

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Pays Dunois