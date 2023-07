Cet évènement est passé Atelier modelage / cours du soir Tuilerie de Pouligny Chéniers Catégories d’Évènement: Chéniers

Chéniers,Creuse TUILERIE DE POULIGNY

Atelier modelage / cours du soir : perfectionnement modelage, travail à la plaque, estampe etc.

Rens 05 55 62 19 61.

2023-04-04 fin : 2023-04-04 20:30:00. EUR.

Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



TUILERIE DE POULIGNY

Modeling workshop / evening classes: advanced modeling, plate work, etching, etc.

Rens 05 55 62 19 61

Taller de modelado / clases nocturnas: modelado avanzado, plancha, grabado, etc.

Información 05 55 62 19 61

Modellieratelier / Abendkurse: Perfektionierung des Modellierens, Arbeit mit der Platte, Stempeln etc.

