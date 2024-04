Tuilerie de Pouligny Chéniers Chéniers, samedi 19 octobre 2024.

Démonstrations, ateliers d’initiations, expositions thématiques et, bien sur, visites guidées du monde des potiers et tuiliers, visites libres de l’atelier du forgeron, du charron, du lavoir et balade sur le sentier d’interprétation paysager….

Entrée adulte (18 à 65 ans) 6,30€

Entrée jeune public (8 à 17 ans) 4,60€

Entrée enfant (- de 8 ans) gratuit

Entrée senior (à partir de 66 ans) 5,30€

Rens 05 55 62 19 61. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine

