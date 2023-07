Visites guidées Tuilerie de Bouteille Guilly, 16 septembre 2023, Guilly.

Visites guidées Samedi 16 septembre, 10h00 Tuilerie de Bouteille

Dominant les méandres de Guilly, l’ancienne tuilerie-briqueterie solognote fondée au XIXe siècle toute de briques vêtue a été un fleuron du patrimoine industriel passé. Ouvrons la porte du four …

Visites commentées par les propriétaires, Monsieur et Madame Coutant, au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs

Tuilerie de Bouteille 45600 Guilly Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire Cette tuilerie a été édifiée au XIXe siècle. Il s’agit de la tuilerie du hameau de « Bouteille », qui a fonctionné de 1869 à 1914. Une veine d’argile a été trouvée lors des travaux d’endiguement de la Loire vers 1850. La proximité de l’eau et de moyens de transport fluviaux rendit possible la création de la tuilerie. Le four en briques, daté de 1869, fut construit par un maçon de Saint-Benoît-sur-Loire.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Communauté de communes du Val de Sully