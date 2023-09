Visite Guidée – Tuilerie de Bezanleu Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Treuzy-Levelay Visite Guidée – Tuilerie de Bezanleu Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay, 16 septembre 2023, Treuzy-Levelay. Visite Guidée – Tuilerie de Bezanleu 16 et 17 septembre Tuilerie de Bezanleu En 1h, vous aurez un aperçu de la tuilerie et de ses anciens procédés de fabrication… Apportez votre pique-nique si vous voulez prendre vos déjeuner sur place ! Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

