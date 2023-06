Contes du Dragon. COMPAGNIE LES PUCKS Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay, 9 juillet 2023, Treuzy-Levelay.

Contes du Dragon. COMPAGNIE LES PUCKS Dimanche 9 juillet, 13h30 Tuilerie de Bezanleu

Une contée pour rêver, frissonner, rire et chanter. Ce spectacle a été créé en collaboration avec une interprète en langue des signes française. Un spectacle bilingue qui permet de découvrir la LSF de manière ludique et poétique

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-treuzy-levelay

Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-treuzy-levelay »}] Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T13:30:00+02:00 – 2023-07-09T14:15:00+02:00

2023-07-09T13:30:00+02:00 – 2023-07-09T14:15:00+02:00

©droit réservé