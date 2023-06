Mime suiveur « Le bateau ivre » Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Treuzy-Levelay Mime suiveur « Le bateau ivre » Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay, 8 juillet 2023, Treuzy-Levelay. Mime suiveur « Le bateau ivre » Samedi 8 juillet, 14h00 Tuilerie de Bezanleu Le Mime suit une personne dans la foule en contrefaisant sa démarche, ses actions pour le bonheur hilare des spectateurs improvisés qui sont à proximité.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/treuzy-levelay Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/treuzy-levelay »}] Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Seine-et-Marne, Treuzy-Levelay

Lieu Tuilerie de Bezanleu
Adresse 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay
Ville Treuzy-Levelay
Departement Seine-et-Marne

