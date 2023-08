Visite des ateliers des artisans d’art et de l’exposition « Révéler la terre » à la Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy – métiers d’art Gardanne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne Visite des ateliers des artisans d’art et de l’exposition « Révéler la terre » à la Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy – métiers d’art Gardanne, 16 septembre 2023, Gardanne. Visite des ateliers des artisans d’art et de l’exposition « Révéler la terre » à la Tuilerie Bossy 16 et 17 septembre Tuilerie Bossy – métiers d’art Entrée libre sans réservation SAMEDI 16 SEPTEMBRE

A 11h et 15h : visites guidées de la Tuilerie Bossy

A 17h30 : Concert exceptionnel du pianiste virtuose Patrick Zygmanowski, professeur au conservatoire d’Aix-en-Provence. Suivi d’un apéritif à 18h.

Gratuit DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

De 10h à 18h : Visite libre des ateliers des artisans d’art et de l’exposition « Révéler la terre »

Gratuit Tuilerie Bossy – métiers d’art 1285 chemin du moulin du fort, 13120 Gardanne Gardanne 13120 Valabre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 50 25 22 http://tuileriebossy.com https://www.facebook.com/people/Tuilerie-Bossy-M%C3%A9tiers-dArt/100009434859507;https://www.instagram.com/tuilerie_bossy/ Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Office de Tourisme de Gardanne Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gardanne Autres Lieu Tuilerie Bossy - métiers d'art Adresse 1285 chemin du moulin du fort, 13120 Gardanne Ville Gardanne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Tuilerie Bossy - métiers d'art Gardanne latitude longitude 43.46838;5.450083

Tuilerie Bossy - métiers d'art Gardanne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gardanne/