Les Artisans d’Art de la Tuilerie Bossy ouvrent leurs portes – 24 professionnels vous accueillent – Rendez-vous à Gardanne Tuilerie Bossy Gardanne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne

Les Artisans d’Art de la Tuilerie Bossy ouvrent leurs portes – 24 professionnels vous accueillent – Rendez-vous à Gardanne Tuilerie Bossy, 1 avril 2023, Gardanne. Les Artisans d’Art de la Tuilerie Bossy ouvrent leurs portes – 24 professionnels vous accueillent – Rendez-vous à Gardanne 1 et 2 avril Tuilerie Bossy Un lieu historique unique consacré à l’innovation, la création, la restauration et la promotion des Métiers d’Art. Située dans les murs d’une ancienne fabrique de céramique fondée en 1836 entre Pays d’Aix-en-Provence et Marseille, La Tuilerie Bossy réunit vingt ateliers de métiers d’art très divers, de la céramique, à l’horlogerie, des enduits anciens à la maroquinerie, de la tapisserie d’ameublement à la ferronnerie, …

La Tuilerie est aussi le siège de l’association Tuilerie Bossy – Métiers d’Art, qui réunit sans exclusive tous ceux qui souhaitent promouvoir les Métiers d’Art et la création artistique. Elle organise pour cela des évènements réguliers ouverts à tous pour partager avec le plus large public les savoir-faire, ainsi que des expositions et accueil de groupes. Tuilerie Bossy 1285 chemin du Moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.tuileriebossy.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisan céramique Daniel Bossy

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gardanne Autres Lieu Tuilerie Bossy Adresse 1285 chemin du Moulin du Fort Ville Gardanne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Tuilerie Bossy Gardanne

Tuilerie Bossy Gardanne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gardanne/

Les Artisans d’Art de la Tuilerie Bossy ouvrent leurs portes – 24 professionnels vous accueillent – Rendez-vous à Gardanne Tuilerie Bossy 2023-04-01 was last modified: by Les Artisans d’Art de la Tuilerie Bossy ouvrent leurs portes – 24 professionnels vous accueillent – Rendez-vous à Gardanne Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy 1 avril 2023 Gardanne Tuilerie Bossy Gardanne

Gardanne Bouches-du-Rhône