Tugan Sokhiev / Lélio Philharmonie de Paris, 6 décembre 2021, Paris.

Explicitement demandée par Berlioz, la réunion de la Symphonie fantastique et de Lélio demeure rare au concert : Tugan Sokhiev et l’Orchestre du Capitole, épaulés par l’Orfeon Donostiarra, relèvent le défi de reconstituer ce véritable manifeste du romantisme musical.

Tous les superlatifs sont de mise pour qualifier la Symphonie fantastique, immense drame orchestral dans lequel Berlioz, sous couvert d’autobiographie, méditait sur la destinée de l’artiste. Les tourments de l’amour, la communion avec la nature et les appels torturants du daïmon éclataient dans cette fresque dans laquelle une idée fixe servait d’ancrage à la plus extrême profusion musicale et sonore. À cette cosmogonie, le compositeur devait pourtant donner une suite avec Lélio, « monodrame lyrique » dont les six parties, faisant réapparaître « l’idée fixe », feuillettent le grand livre du panthéon berliozien. On y croise ainsi Goethe, mais c’est Shakespeare, sans nul hasard, qui s’y taille la part du lion : hommage du romantisme, tout en énergie réflexive, à l’un de ses plus grands prophètes.

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

