Eglise paroissiale Saint-Pierre de Tuffé Tuffé Val de La Chéronne Tuffé Catégories d’Évènement: Sarthe

Tuffé Eglise paroissiale Saint-Pierre de Tuffé Tuffé Val de La Chéronne Tuffé, 16 septembre 2023, Tuffé. Eglise paroissiale Saint-Pierre de Tuffé 16 et 17 septembre Tuffé Val de La Chéronne Eglise construite au XIe siècle, remaniée entre les XVIe et XVIIIe siècle, remarquable par son décor homogène (peinture smurales, mobilier, vitraux) de la 2 moitié du XIXe siècle. Tuffé Val de La Chéronne Tuffé Val de La Chéronne église de Tuffé Tuffé 72160 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Amis abbaye Tuffé Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Tuffé Autres Lieu Tuffé Val de La Chéronne Adresse Tuffé Val de La Chéronne église de Tuffé Ville Tuffé Departement Sarthe Lieu Ville Tuffé Val de La Chéronne Tuffé

Tuffé Val de La Chéronne Tuffé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffe/