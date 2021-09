Dijon Musée des Beaux-Arts Côte-d'Or, Dijon Tueurs de dragons Musée des Beaux-Arts Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Tueurs de dragons Musée des Beaux-Arts, 19 septembre 2021, Dijon. Tueurs de dragons

le dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

« Il était une fois… », vous connaissez la suite : « …et ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». Malheureusement, toutes les histoires de chevaliers bondissant au secours des princesses ne finissent pas en conte de fées… Venez (re)découvrir quelques épisodes de l’éternelle lutte entre les humains et les créatures à écailles ! **À noter :** Durée 20 min, rendez-vous salle 3 « Il était une fois… », vous connaissez la suite : « …et ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». Musée des Beaux-Arts Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T16:50:00;2021-09-19T17:15:00 2021-09-19T17:35:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée des Beaux-Arts Dijon