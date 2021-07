Tuendelee Tu – Spectacle pluridisciplinaire Jardin Truillot, 13 août 2021-13 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 18h à 19h

gratuit

Tuendelee Tu

« Tuendelee Tu », qui signifie en swahili « avançons seulement », est un projet né de la période difcile que nous avons traversé au cours de l’année passée.

Serge Kakudji, accompagné d’une danseuse, d’une accordéoniste, d’une violoncelliste et d’un percussionniste, nous propose un voyage dans l’imaginaire et le vécu de chacun pour prendre le temps de faire le point sur soi et pour avancer, toujours. Se pose la question de la place et du caractère essentiel de ce qui fait vie. Une des premières réponses est peut-être le mouvement, comme une raison d’être et un besoin crucial d’exister, de transmettre et de partager.

Serge Kakudji développe un art lyrique qui sait rencontrer la danse contemporaine la plus exigeante ou les arts plastiques les plus novateurs. Avec la Compagnie Likembe, qu’il crée en 2019, Serge Kakudji s’ouvre à différents domaines artistiques tout en plaçant son art de contre-ténor au coeur de ses projets.

Jardin Truillot 82, boulevard Voltaire Paris 75011

9 : Saint-Ambroise (76m) 5 : Richard Lenoir (145m)



Contact :Les Agents Réunis – Compagnie Likembe 09 70 40 64 69 lesagentsreunis@gmail.com https://www.lesagentsreunis.com https://www.facebook.com/cultureautrement

Date complète :

Kakudji