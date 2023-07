Tudeils en fête Tudeils, 22 juillet 2023, Tudeils.

Tudeils,Corrèze

– jeux en bois gratuits pour tous les âges.

– belote,

– à 20 heures : dîner dansant animé par Nadine Andrieux.

-25€ le repas adulte ; 10€ le repas enfant moins de 12 ans

Paëlla apéritif, vin et café compris

Réservation obligatoire avant le 14 juillet au 06 24 26 48 83.

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



– free wooden games for all ages.

– belote,

– 8pm: dinner-dance with Nadine Andrieux.

-25? for adults; 10? for children under 12

Paëlla aperitif, wine and coffee included

Reservations required by July 14: 06 24 26 48 83

– juegos de madera gratuitos para todas las edades.

– belote,

– 20.00 h: cena con baile a cargo de Nadine Andrieux.

-25? por una comida de adulto; 10? por una comida de niño (menores de 12 años)

Aperitivo Paëlla, vino y café incluidos

Reserva obligatoria antes del 14 de julio en el 06 24 26 48 83

– kostenlose Holzspiele für alle Altersgruppen.

– belote,

– 20 Uhr: Abendessen mit Tanz, moderiert von Nadine Andrieux.

-25? pro Mahlzeit für Erwachsene; 10? pro Mahlzeit für Kinder unter 12 Jahren

Paëlla, Aperitif, Wein und Kaffee inbegriffen

Reservierungen müssen vor dem 14. Juli unter 06 24 26 48 83 vorgenommen werden

