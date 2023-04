Préludes au Jardin : concert et cocktail dînatoire, 30 avril 2023, Tudeils.

Concert au piano avec au programme Chopin, dans la grange Rubato au décor intimiste, contenant une quarantaine de personnes.

Ouverture du jardin à 17 h. Réservation possibles ou billeterie sur place..

Dimanche 2023-04-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Piano concert with Chopin on the program, in the intimately decorated Rubato barn, containing about 40 people.

Opening of the garden at 5 pm. Reservations possible or ticketing on site.

Concierto de piano con un programa de Chopin en el granero Rubato, íntimamente decorado, con capacidad para unas 40 personas.

El jardín abre a las 17.00 h. Posibilidad de reserva o venta de entradas in situ.

Klavierkonzert mit Chopin auf dem Programm, in der intim eingerichteten Rubato-Scheune, die etwa 40 Personen fasst.

Öffnung des Gartens um 17 Uhr. Reservierungen möglich oder Kartenverkauf vor Ort.

