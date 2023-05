MÉDIÉVALES AU CHÂTEAU D’AGUILAR Catégories d’évènement: Aude

MÉDIÉVALES AU CHÂTEAU D’AGUILAR, 2 août 2023, Tuchan. Animations médiévales au château d’Aguilar de 10 H à 17 H.

Scénètes, combats, visites commentées, forge médiévale..

Medieval animations at the castle of Aguilar from 10 H to 17 H.

Scenes, fights, guided tours, medieval forge. Animaciones medievales en el castillo de Aguilar de 10 a 17 h.

Escenas, combates, visitas guiadas, forja medieval. Mittelalterliche Veranstaltungen im Schloss von Aguilar von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Szenen, Kämpfe, kommentierte Besichtigungen, mittelalterliche Schmiede. Mise à jour le 2023-05-09 par A.D.T. de l’Aude / OTI Corbières Salanque Méditerranée

