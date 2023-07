CINÉMA AU PIED DU CHÂTEAU D’AGUILAR Tuchan, 24 juillet 2023, Tuchan.

Tuchan,Aude

Dans le cadre de la programmation Re-Connexion-s – la programmation artistique et culturelle du Département et des sites du Pays Cathare.

Séance de cinéma en plein air au parking du château d’Aguilar à 22 h.

Chevalier : film d’aventure et d’action de 2001 pour tout public, d’une durée de 2 heures.

Petite restauration sur place – Food truck à partir de 19 h avant le film..

2023-07-24 22:00:00

Tuchan 11350 Aude Occitanie



As part of the Re-Connexion-s program – the artistic and cultural program of the Département and the Pays Cathare sites.

Open-air cinema in the Château d’Aguilar parking lot at 10 pm.

Chevalier: a 2-hour action-adventure film from 2001 for all audiences.

Catering on site ? Food truck from 7 p.m. before the film.

En el marco del programa Re-Connexion-s – programa artístico y cultural del Département y de los sitios del Pays Cathare.

Cine al aire libre en el aparcamiento del Château d’Aguilar a las 22.00 h.

Chevalier: película de acción y aventuras de 2 horas realizada en 2001 para todos los públicos.

Restauración in situ ? Food truck a partir de las 19 h antes de la película.

Im Rahmen des Programms Re-Connexion-s – das Kunst- und Kulturprogramm des Departements und der Stätten des Pays Cathare.

Open-Air-Kinovorführung auf dem Parkplatz der Burg von Aguilar um 22 Uhr.

Chevalier: Abenteuer- und Actionfilm aus dem Jahr 2001 für jedes Publikum, Dauer: 2 Stunden.

Kleine Snacks vor Ort ? Foodtruck ab 19 Uhr vor dem Film.

