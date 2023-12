TùCA 38Riv Jazz Club Paris, 29 décembre 2023 21:30, Paris.

Le vendredi 29 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Jazz Rock Pop — Une musique aux influences rock, jazz, à la fois planante, onirique, violente et puissante où chaque morceau raconte sa propre histoire.

Tùca. La rencontre de cinq musiciens au coeur des Landes qui donne naissance à une formation peu commune : une trompette, deux guitares, une contrebasse et une batterie.

Tùca. La dune, un paysage aride, désertique, sec et tempétueux parfois triste et désolé, mais aussi le reflet des brises d’été et de l’eau salée qui vient rafraîchir les longues ballades sur les étendues de plages landaises. Une belle métaphore de la musique du quintet, sombre parfois mais jamais loin d’une belle éclaircie poétique

Tùca a enregistré son premier album en juin 2023 au studio midilive, la sortie étant prévu début 2024.

Louis Gachet : trompette

Thomas Gaucher : guitare

Martin Ferreyros : guitare

Cyril Drapé : contrebasse

Arnaud Bichon : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/30

