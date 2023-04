Open café : les logiciels libres pour les pme et associations TUBÀ Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

L’Open Café est un événement mensuel, porté par TUBÀ, qui permet aux start-up, PME, associations, entrepreneurs et porteurs de projets d’échanger, au cours d’un temps informel, sur une thématique ou un enjeu spécifique. D’autres acteurs peuvent être invités : grands groupes, collectivités ou experts qui apportent leur vision, viennent partager leur expérience ou présenter un produit ou un service. L’Open Café est accessible gratuitement à toute structure.

Plus largement, TUBÀ propose et anime un Club d’entreprises, le Club OPEN PME, pour accompagner les entreprises du territoire vers les marchés de la ville intelligente. Plus d’informations et conditions d’adhésion au Club : https://www.tuba-lyon.com/projet/club-open-pme/ À QUEL SUJET ?

Pour ce cinquième Open Café de l’année, TUBÀ invite les jeunes pousses, PME et entrepreneurs du territoire à venir échanger autour du des logiciels libres pour les PME et associations. Philippe Scoffoni, président de l’association PLOSS-RA viendra présenter les alternatives libres (et souvent gratuites) que les associations et PME peuvent utiliser en lieu et place des solutions propriétaires habituelles (Windows, pack office, outils de compta, etc…). INFOS PRATIQUES

Lieu : TUBÀ, 227 Cours Lafayette

Date : 4 mai 2023

Horaire : 13h – 14h

Publics concernés : dirigeants, salariés, porteurs de projets de startup et PME, associations, chercheurs

