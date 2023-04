[Les mercredis du numérique]#4 – Gare aux cookies ! TUBÀ Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

[Les mercredis du numérique]#4 – Gare aux cookies ! TUBÀ, 19 avril 2023, Lyon. [Les mercredis du numérique]#4 – Gare aux cookies ! Mercredi 19 avril, 14h30 TUBÀ Sur inscription Depuis 2016, des ateliers de médiation sont menés par notre association en lien avec des partenaires locaux.

Articulés à des cycles de médiation thématiques, ces ateliers traitent d’une pluralité de sujets principalement liés au numérique. Ces formats s’adressent à la fois aux jeunes et moins jeunes et ont pour vocation de sensibiliser différents publics dans un monde où le numérique tient une place prégnante. Dans ce cadre, TUBÀ se propose d’accompagner ses partenaires dans le déploiement et l’animation de cycles ou ateliers de médiation culturelle et numérique, auprès d’élèves, familles, séniors, habitants etc. en orchestrant la programmation de temps de sensibilisation et la création de formats et jeux dédiés. La médiation, comme nous la percevons au TUBÀ, c’est sensibiliser, informer et questionner le grand public sur les enjeux numériques, afin d’augmenter le pouvoir d’agir des habitants du territoire et ainsi les inciter à se questionner sur leurs usages. LES MERCREDIS DU NUMÉRIQUE

À partir de cette rentrée 2023, nos ateliers de médiation culturelle et numérique sont à l’honneur ✨ Afin d’étoffer notre programmation évènementielle et faire vivre notre catalogue d’activités et ressources sur le numérique, nous souhaitons vous proposer un mercredi par mois de venir découvrir un format, de 14h30 à 16h30 au sein de nos locaux. AU PROGRAMME DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION

GARE AUX COOKIES

Une exploration collective par l’intermédiaire d’un jeu de plateau permettant de questionner de façon ludique, les enjeux liés à la protection de nos données personnelles sur le net. Ainsi, si vous êtes une structure (centre social, CCAS, maison de quartier, MJC, association…) et accueillez régulièrement des publics (adolescents, familles, séniors, professionnels… ) qui pourraient être intéressés à participer à ces ateliers, n’hésitez pas à nous écrire pour réserver ce créneau, ou l’une des prochaine date à venir. ? A noter, des ateliers sur-mesure peuvent également être organisés et conçus selon vos besoins ou problématiques, ou animés hors ce cadre dans vos locaux. INFORMATIONS PRATIQUES

Date et horaires : Mercredi 19 avril 2023, à partir de 14h30.

Lieu : TUBÀ – 227 cours Lafayette 69006 Lyon

Publics concernés : Tout public. Informations complémentaires et inscriptions à : ophelie.pitault@tuba-lyon.com

