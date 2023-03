La fresque du numérique TUBÀ Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Session de formation à l’animation de La Fresque du Numérique, en présentiel. La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de l’atelier est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet. Le 24 mars prochain, Cécile Rotat organise au TUBÀ une formation dédiée à l’animation des fresques. Cette formation à l’animation est réservée aux particuliers : Souhaitant animer principalement dans un contexte bénévole citoyen ou scolaire,

Ayant déjà participé à un atelier Fresque du Numérique depuis moins de 6 mois

Ayant déjà participé à un atelier Fresque du Climat

Pour les professionnel·le·s, vous pouvez vous orienter soit vers une formation pro inter-entreprises pour 1 ou quelques salarié·es, soit vers une formation pro intra-entreprises sous forme de prestation commerciale dédiée, à partir de 5 salarié·e·s. Cette formation citoyenne est animée bénévolement. INFORMATIONS PRATIQUES

Date et horaires : Vendredi 24 mars 2023, de 14h30 à 17h30.

Lieu : TUBÀ – 227 cours Lafayette 69006 Lyon

Publics concernés : Tout public

Publics concernés : Tout public

Accès sur inscription (obligatoire) : à ce lien Informations complémentaires : Cecile.rotat@gmail.com

