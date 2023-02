Table ronde : Être une femme dans la Tech, l’opportunité d’entreprendre pour un numérique plus responsable ? TUBÀ Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Improved impact vous propose de réfléchir sur la place des femmes dans la Tech avec une table ronde le 8 mars 2023 à18h30; au Tuba TUBÀ 227 cours Lafayette, 69006 LYON La Villette Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Improved Impact croit en la capacité des femmes à rendre le numérique plus responsable. Il n’y a pas assez de femmes dans la Tech, ce qui oriente forcément notre quotidien ou le digital est partout. On a assez entendu parler des problèmes d’algorithmes avec de nombreux biais cognitifs dus à leur conception réalisée par des équipes non-mixtes. Improved Impact aborde des sujets de fond, et croit en la capacité des femmes à rendre le numérique plus responsable. Cette année, le thème défini par l’ONU pour la journée du droit des femmes est un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes. Il nous paraît essentiel de mettre en avant des femmes de talents avec des expertises pointues dans leur domaine respectif. Ce qu’on veut à travers cette journée ? Inspirer d’autres femmes à s’engager. La thématique de la table ronde : échange et partage sur les solutions pour mieux intégrer les femmes dans la tech. Les intervenantes seront présentes pour partager leur expérience et leur quotidien, leurs réussites, mais aussi leurs difficultés et leur façon d’envisager une tech responsable. Programme – dès 18h30 – Talk et échange avec nos invitées d’honneur Emilie Legoff – Fondatrice Troops et Co-présidente de la French Tech Saint-Etienne Lyon Emilie Guichard – Responsable de la Toile à l’EM Lyon business school Inès Méhili – Fondatrice de l’agence Inoven Mago Chaillou Co-Fondatrice d’Improved Impact Table ronde animée par Betty-fleur Peralta RDV le 8 mars 2023 à 18h30 au Tuba, 227 Cours Lafayette 69006 Lyon

