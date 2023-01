Culture D : l’atelier citoyens ! TUBÀ, 7 mars 2023, Lyon.

Culture D : l’atelier citoyens ! Mardi 7 mars, 17h30 TUBÀ

Atelier organisé par OpenDataFrance et le TUBÀ, le 07 mars 2023, de 17h30 à 19h30

TUBÀ 227 cours Lafayette, Lyon La Villette Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://airtable.com/shrhd44rSNewdbq7x”}]

Big Data, Open Data, Self Data…Les données sont partout ! À l’échéance de 2022 se sont 97 zettabytes de données produites, un chiffre faramineux qui ne cesse d’accélérer. Cette ressource est devenue indispensable aux organisations, en témoignent les expressions consacrées : or noir, diamant brut, terreaux fertile…etc.

De fait, dans un monde où l’usage des données s’est généralisé, la maîtrise des données est perçue comme LA compétence-clé du XXIe siècle. D’un côté, pour former des citoyens capables d’en comprendre les enjeux dans une société aux prises avec les défis du numérique, et de l’autre, pour apporter un avantage compétitif dans une économie mondialisée de plus en plus connectée.

Attachée à sa mission de démocratisation des données, OpenDataFrance lance le projet Culture D qui a pour objectif de permettre à chacun de saisir les opportunités d’usage des données tant dans un cadre professionnel que personnel.

Articulé autour de parcours d’acculturation destinés aux agents, élus, médiateurs numériques et citoyens, leur conception s’appuiera sur l’intelligence collective pour bénéficier de partage d’expérience et de retour terrain. À l’image du Culture D-ay organisé en décembre 2022, la démarche est de partir des besoins et des contraintes des publics cibles pour imaginer les parcours les plus adaptés possibles.

Pourquoi développer une culture des données pour les citoyens ?

Les quantités de données collectées et produites sont en constante augmentation. Une partie importante de ces données concerne les citoyens en tant qu’administrés, clients, usagers, utilisateurs…

Identité, habitudes de consommation, santé, goûts, déplacements…tous les pans de vie des citoyens sont concernés. Il est donc crucial de leur permettre de s’acculturer aux enjeux des données afin qu’ils puissent acquérir les capacités d’agir pour :

Mieux contrôler et protéger la collecte et l’utilisation de leurs données personnelles, et pourquoi pas les ré-utiliser pour en tirer de la valeur (Self Data).

Être des acteurs de l’open data, en participant à la production de données ouvertes, en les mobilisant à leur tour pour un usage personnel ou pour contribuer à l’intérêt général.

Animés par une volonté commune, celle de mettre les citoyens en capacité d’agir, OpenDataFrance et le TUBÀ organisent un atelier à destination des citoyens pour explorer avec eux les leviers de l’acculturation aux données.

Rejoignez-nous et prenez part à la réflexion !



