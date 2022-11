Données de mobilité et ville apaisée TUBÀ Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Données de mobilité et ville apaisée Jeudi 1 décembre, 16h00 TUBÀ

Gratuit sur inscription

Moins de circulation, de pollution, de bruit ? Plus de convivialité ? TUBÀ 227 cours Lafayette, 69006 LYON La Villette Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Moins de circulation, de pollution, de bruit ? Plus de convivialité ? Comment les données en lien avec la mobilité permettent de concevoir, d’imaginer et d’adapter la ville pour la rendre plus tranquille, plus sûre, plus agréable ? Nous vous proposons de tenter de répondre à ces questions lors d’une table ronde réunissant acteurs publics et privés pour échanger autour des pratiques métier de chacun et sur les enjeux à venir :

Métropole de Lyon – Fabien TSHITEYA

Cerema – Caroline CHASSAGNE

NEOVYA Mobility by Technology – Aurélien DURET

Orange – Sébastien CAPELLE Rendez-vous au TUBÀ (227 Cours Lafayette 69006) le jeudi 1 décembre entre 16h et 17h30. La table ronde sera suivie d’un moment convivial. Inscription obligatoire, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T16:00:00+01:00

2022-12-01T17:30:00+01:00 TUBA

