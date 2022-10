Fresque Océane TUBÀ Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Fresque Océane TUBÀ, 25 octobre 2022, Lyon. Fresque Océane Mardi 25 octobre, 18h30 TUBÀ

Sur inscription

Participez à un atelier de La Fresque Océane pour découvrir et mieux appréhender l’écosystème marin ! TUBÀ 227 cours Lafayette, 69006 LYON La Villette Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://fresqueoceane.com »}] Savez-vous quelle espèce marine est immortelle ? D’où viennent les marées vertes ? Quelle est la différence entre la pêche à la palangre et la pêche au chalut ? Quel est la part du transport maritime dans le transport de marchandises ? Venez découvrir la “Fresque Océane”, un atelier ludique et collaboratif pour bénéficier d’une meilleure compréhension d’ensemble des enjeux de l’océan, à la fois en termes de menaces mais aussi d’opportunités, et avec à la clé l’envie d’agir individuellement et collectivement ! Sa biodiversité fascinante, son rôle essentiel dans la machine climatique, l’étendue de ses nombreuses ressources, mais aussi les impacts de nos activités et de nos gestes du quotidien n’auront plus de secret pour vous… Créé par Alice Vitoux et inspiré de « La Fresque du Climat », cet atelier s’adresse à tous, citoyens, collectivités, entreprises ou écoles, et vous plongera dans une exploration sous-marine collective. Pour en savoir plus : https://fresqueoceane.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T18:30:00+02:00

2022-10-25T21:30:00+02:00 TUBA

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu TUBÀ Adresse 227 cours Lafayette, 69006 LYON La Villette Ville Lyon lieuville TUBÀ Lyon Departement Métropole de Lyon

TUBÀ Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Fresque Océane TUBÀ 2022-10-25 was last modified: by Fresque Océane TUBÀ TUBÀ 25 octobre 2022 lyon TUBÀ Lyon

Lyon Métropole de Lyon