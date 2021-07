Avignon Théâtre La Rotonde Avignon, Vaucluse Tu veux ma photo? Théâtre La Rotonde Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Tu veux ma photo? Théâtre La Rotonde, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Avignon. Tu veux ma photo?

du vendredi 9 juillet au lundi 19 juillet à Théâtre La Rotonde

Guilhem a un secret. Un jour, son meilleur ami Léo apporte à l’école un appareil photo spécial . Les deux enfants se rendent compte que cet appareil révèle la véritable identité des gens. Guilhem craint de perdre l’amitié de Léo si son secret est découvert. La photo de classe à la fin de la semaine apportera des réponses à ses questions en lui intimant de faire un coup d’éclat. Compagnie des Nuits Partagées Mise en scène : François Rascalou Texte : Camille Dogson avec Linda Dorfers & Julien Peschot Bande son: Marc Calas 40 minutes suivi d’un échange

10 € plein, 7 € adultes carte off, 5 € – de 13 ans

spectacle à partir de 7 ans traitant de l’apparition de la transidentité Théâtre La Rotonde 1a rue Jean Catelas, 84000 Avignon Quartier Saint-Chamand Vaucluse

2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T12:00:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T12:00:00;2021-07-12T11:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-13T11:00:00 2021-07-13T12:00:00;2021-07-15T11:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-16T11:00:00 2021-07-16T12:00:00;2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-19T11:00:00 2021-07-19T12:00:00

Théâtre La Rotonde Adresse 1a rue Jean Catelas, 84000 Ville Avignon