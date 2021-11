Gignac Chai de la Gare,34150 Gignac Gignac, Hérault Tu veux ma photo? Chai de la Gare,34150 Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Chai de la Gare, 34150 Gignac, le mercredi 24 novembre à 14:00

Guilhem a un secret dont il ne peut parler qu’à Mamie Louisette, un portrait de sa grand-mère dans le couloir de la maison. Un jour, son meilleur ami Léo apporte à l’école un appareil photo spécial. Les deux enfants se rendent compte que cet appareil révèle la véritable identité des gens. Guilhem craint de perdre l’amitié de Léo si son secret est découvert…La photo de classe, à la fin de la semaine, apportera des réponses à ses questions en lui intimant de faire un coup d’éclat.

gratuit

spectacle théâtre-danse autour de la construction identitaire genrée, dès 7 ans

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T15:00:00

