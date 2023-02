TU VAS L’APPELER COMMENT? LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 10 février 2023, PARIS.

TU VAS L’APPELER COMMENT? LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-04 21:30. Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Touchard a deux grands projets : Monter sur scène et devenir papa. Le premier commence le jour où il apprend que le second ne pourra jamais se faire. Pour son premier one man show, Touchard aborde le sujet sensible de l'infertilité et de la PMA de son point de vue d'homme, et le cheminement de sa pensée sur ce parcours atypique pour donner la vie. A travers un sujet universel, il nous raconte, avec sa sensibilité et son humour teinté d'absurde, son grand plongeon sans parachute dans le monde de la FIV, de la gynécologie et des protocoles médicaux. A travers sa propre expérience, il pose la question de la résilience, et de la capacité à voir, en toute épreuve, des défis plutôt de des barrières. Un one man show généreux, délirant, sincère et intense. Un spectacle-thérapie pour dédramatiser et positiver !

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

