Tu tires ou tu pointes ? Saint-Paul-de-Vence, 30 avril 2022, Saint-Paul-de-Vence. Tu tires ou tu pointes ? Place De Gaulle Dite place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes Saint-Paul-de-Vence Vous voulez taquiner le cochonnet ou tenter de faire un carreau ? Sur l’un des terrains les plus célèbres, participez à une journée «100% pétanque». Initiations pour les petits, challenge familial ou entre amis… Venez jouer dans une ambiance conviviale ! tourisme@saint-pauldevence.com +33 4 93 32 86 95 https://www.saint-pauldevence.com/ Place De Gaulle Dite place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

