« Tu te souviendras de moi », une expo-témoignages des enfants de la maison d'Izieu
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Paris

26 janvier 2023 au dimanche 23 juillet 2023

.Public adolescents adultes. payant Plein tarif 10 €, tarif réduit 7 € (familles nombreuses). Gratuit pour les Amis du mahJ, les moins de 18 ans, les 18-25 ans résidents européens, les personnes en recherche d’emploi, en situation de handicap ou allocataires de minima sociaux. Voir toutes les gratuités sur mahj.org L’exposition « Paroles et dessins des enfants de la maison d’Izieu » rassemble près de 150 photographies, documents d’archives et dessins d’enfants réalisés par les pensionnaires de cette colonie qui leur servit de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Située dans l’Ain, dans un cadre isolé et champêtre, la villa Anne-Marie à Izieu a servi de refuge à 105 enfants juifs âgés de 3 à 16 ans, entre mai 1943 et le 6 avril 1944, jour de la rafle ordonnée par Klaus Barbie. Les 44 pensionnaires et les 7 animateurs qui s’y trouvaient ont tous été déportés et assassinés, à l’exception d’une monitrice qui a survécu. Originaires de toute l’Europe, nombre de ces enfants avaient auparavant connu l’internement dans les camps de la zone sud, puis l’accueil dans différentes maisons de l’Œuvre de secours aux enfants. Consciente du danger qui planait sur les lieux depuis l’occupation de la zone italienne par la Wehrmacht, la directrice de la colonie, Sabine Zlatin, était absente lors de la rafle, préparant la dispersion de la colonie. À son retour à Izieu, elle a préservé ce qu’elle pouvait des dessins, lettres ou petits mots abandonnés, autant de témoignages de vies enfantines brusquement interrompues. Cette exposition est organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, dépositaire des archives de Sabine Zlatin, et la Maison d’Izieu – mémorial des enfants juifs exterminés. Outre des documents d’archives et des photographies, elle présente de nombreux dessins d’enfants, notamment des histoires crayonnées sur de longues bandes de papier projetées lors des veillées, selon le principe de la lanterne magique. Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Contact : https://mahj.org/fr/programme/tu-te-souviendras-de-moi-paroles-et-dessins-des-enfants-de-la-maison-dizieu-1943-1944 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/parcourspermanent?famillesParentes=1717741443250300000

© Maison d'Izieu, collection succession Sabine Zlatin
Fête dans le jardin de la maison d'Izieu, été 1943

