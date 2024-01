Tu te crois malin ? Michel Galaret Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 3 février 2024.

Retrouvez « Tu te crois malin ? » par Michel Galaret à la Bibliothèque Alcazar BMVR.Enfants

J’ai 5 ans. Nous sommes assis avec Grand-Père dans l’herbe au bord du lac, quand je jette innocemment un caillou dans l’eau.



« Tu te crois malin ? Tu pourrais blesser un génie ! »



Les yeux humides, mon regard coupable et malheureux se tourne vers Grand-Père. Il est ému, me prend la main et me dit :



« Ne pleure pas, je vais te raconter … »



Un vrai grand-père qui initie son petit garçon à la vie, grâce aux histoires avec tendresse et amour…



Michel Galaret

A partir de 4 ans

Avec L’Éolienne MCE Production .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03



