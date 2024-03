Tu seras un homme mon fils espace artistique François Cluzet Coutras, vendredi 15 mars 2024.

En ce mois de mars, dédié à la question des droits des femmes et de l’égalité, l’artothèque Les Arts au Mur propose l’exposition “Tu seras un homme, mon fils” à l’Espace Artistique François Cluzet.

Cette exposition traite la représentation de la féminité et de la masculinité dans l’art, au travers des regards de 8 artistes contemporains. L’occasion de se questionner sur les clichés qui persistent dans nos imaginaires et les inégalités qui en découlent, mais aussi de découvrir le travail de talentueux artistes qui s’expriment à travers la photographie, la sérigraphie ou la broderie.

Venez découvrir cette exposition du vendredi 15 mars au jeudi 11 avril à l’espace artistique François Cluzet !

espace artistique François Cluzet 43 rue Victor Hugo

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@mairie-coutras.fr

